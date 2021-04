Indiase mensen in Nederland zoeken medische hulp voor zwaar getroffen familie

Deze Indiase coronapatiënten krijgen extra zuurstof toegediend - AFP

In India werd vandaag opnieuw een record gevestigd: er werden 360.960 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Geen enkel land meldde eerder zo veel nieuwe infecties op een dag. De situatie in het land leidt tot onrust bij Indiase mensen in Nederland. Zij proberen hun familieleden in India op afstand te helpen. In het Zuid-Aziatische land leek het lange tijd goed te gaan. Eind vorig jaar kwamen er relatief weinig nieuwe besmettingen bij, maar de komst van een nieuwe variant, in combinatie met een groot Hindoefestival, leidde tot een tweede golf die veel dodelijker is dan de eerste. Drukte bij crematoria Apurva Parkhe, een ingenieur uit Amstelveen, was in januari nog in India. "Als ik kijk naar de situatie in Nederland ben ik blij dat we weer dingen mogen, maar ik voel ook angst", zegt hij. "Kortgeleden was het ook zo in India, en kijk waar ze nu zijn." Volgens de officiële cijfers zijn inmiddels meer dan 200.000 inwoners van het land overleden door corona, maar deskundigen twijfelen aan dat cijfer. Ze schatten dat de werkelijke aantallen 6 tot 30 keer hoger liggen. Veel crematoria kunnen de drukte niet aan. Eerder deze week maakten we deze video van geïmproviseerde crematielocaties in de Indiase hoofdstad Delhi:

Coronadoden gecremeerd bij massacrematies in New Delhi - NOS

Nederland is een populair land voor Indiase studenten en kennismigranten. Volgens het CBS komen jaarlijks ongeveer 9000 mensen uit India naar ons land toe, waarmee ze hier na Syriërs de grootste groep niet-westerse migranten zijn. Een van hen is Delna Abraham, die hier studeert. Via sociale media probeert zij de schaarse medische hulp te organiseren voor familie en vrienden thuis. "Wat het zo eng maakt, is dat deze nieuwe golf zich zo snel ontwikkeld heeft. Er is nu een tekort aan alles: IC-bedden, zuurstof, medicijnen en beademingsapparatuur." Afweerremmer Jigna Merchant kwam in 2017 naar Utrecht voor een baan als voedseldeskundige. Afgelopen week kreeg ze een bericht van een vriend in India, die de afweerremmer tocilizumab nodig had voor zijn vader. Die had na een hartoperatie corona opgelopen. "In India is het nergens meer te krijgen", zegt Jigna. "Op de zwarte markt vragen ze er duizenden euro's voor. Maar zelfs als je dat geld hebt, is het moeilijk te krijgen." In Nederland is het middel wel beschikbaar. Jigna wilde helpen door het te kopen en dan met iemand mee te sturen die naar India reist. Maar toen Nederland maandag bekendmaakte dat het stopt met vluchten van en naar India, heeft de studente haar poging moeten staken. Haar Indiase vriend is nu op zoek naar beademingsapparatuur voor zijn vader, die nog steeds erg ziek is. IC-bed Ook Apurva uit Amstelveen zoekt hulp via sociale media. Op de Facebookpagina voor Indiase mensen in Nederland plaatste ze een oproep voor haar 67-jarige vader in Delhi. Hij heeft met spoed een IC-bed nodig. "Maar de reacties die ik kreeg, hebben nog niks opgeleverd", zegt ze. Sommige berichten bleken zelfs nep. Zo stuurde Apurva naar aanleiding van een reactie haar vader naar een ziekenhuis. Maar toen hij daar aankwam, bleken er nooit IC-bedden beschikbaar te zijn geweest. Haar familie blijft hard doorzoeken, maar ziet het somber in.

Quote Veel Indiërs zijn boos op de regering, omdat ze de Kumbh Mela door hebben laten gaan Jigna Merchant