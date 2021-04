Investeerders steken 830 miljoen euro in het Nederlandse MessageBird

Het Nederlandse communicatieplatform MessageBird, bedoeld voor contact tussen klanten en bedrijven, heeft in een buitenlandse investeringsronde omgerekend 830 miljoen euro opgehaald. Het bedrijf is nu omgerekend 3,14 miljard euro waard, zegt de topman tegen het Financieele Dagblad.

Het geld wordt grotendeels gebruikt om een ander bedrijf uit dezelfde sector over te nemen en toegang te krijgen tot de VS. MessageBird neemt namelijk SparkPost, een zakelijke e-maildienst, over.

Grote Amerikaanse bedrijven nu klant

Daarmee worden grote Amerikaanse partijen, denk aan Disney, PayPal, The New York Times en Adobe, klant van MessageBird. Met de overname is 600 miljoen euro gemoeid. De topman van MessageBird, Robert Vis, noemt de deal een "logische en toffe volgende stap" in hun ambitie verder te groeien.

Via het platform van de Nederlandse onderneming kunnen bedrijven met klanten communiceren via onder meer video live chat, sms, WhatsApp, Instagram en Telegram. De twee bedrijven samen hebben 25.000 klanten en 700 werknemers en een verwachte jaaromzet van omgerekend 414 miljard euro.

Topman Vis zei vorig jaar juni in gesprek met Bloomberg dat hij zijn bedrijf binnen een jaar naar de beurs wilde brengen.