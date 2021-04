Brussel wil coronareispas, maar wat je er straks echt mee kunt is nog de vraag

Er komt een reispas waarmee je vrij door EU-landen kunt reizen, zonder beperkingen zoals een quarantaine. Tenminste, dat wil het Europees Parlement. Een grote meerderheid van de parlementsleden stemt morgen waarschijnlijk in met plannen voor dit coronacertificaat.

Maar hoeveel vrijheden dit certificaat straks precies geeft, is onduidelijk. Reizigers krijgen deze zomer in Europa alsnog te maken met een lappendeken aan regels, is de vrees.

Zo werkt het

Allereerst: hoe zou zo'n pas werken? De bedoeling is dat grensbeambten ermee kunnen controleren of je al bent gevaccineerd, recent een negatieve test hebt ondergaan of eerder al corona hebt gehad. In die drie gevallen ben je waarschijnlijk niet besmettelijk en vorm je geen risico voor het land dat je bezoekt.

Een best simpel systeem en ook de techniek erachter hoeft niet ingewikkeld te zijn, zegt privacy-deskundige Rob van Eijk. "Je informatie komt in een digitaal document met een digitaal stempel van echtheid." Je gegevens staan alleen op jouw certificaat en worden niet centraal opgeslagen.

Door het scannen van de qr-code, op papier of op je telefoon, kan een beambte uitlezen of je 'groen' bent. Van Eijk: "Als je vliegt, wordt die controle bij de douane in Nederland al gedaan. Het is de bedoeling dat het land waar je naartoe reist erop vertrouwt dat die toets juist is gegaan." Je kunt dat land dan inreizen zonder eerst in quarantaine te gaan of een extra test te doen.

Verschillen tussen landen

Tenminste, dat is het idee. Want landen zijn het hier nog lang niet over eens. Er is nog geen overeenstemming over wat reizigers met een Europese groene pas straks méér mogen dan reizigers zonder.

Reizigers staan onduidelijke regels te wachten, vreest Frank Oostdam, directeur van reisbrancheorganisatie ANVR. "Het Europees Parlement en de Europese Commissie zijn het wel met elkaar eens: er moet een digitaal paspoort komen. Dat zijn de goede geluiden, maar uiteindelijk geven nationale staten er zelf invulling aan. Zuidelijke landen, met een groter belang van toerisme, zullen waarschijnlijk toegankelijker zijn dan Noord-Europese landen, omdat die laatste minder afhankelijk zijn van toerisme en vragen kunnen gaan stellen over de privacy."