Zorgen bij Lareb over gebrekkige vaccinatieregistratie in Nederland

Bijwerkingencentrum Lareb maakt zich zorgen over de gebrekkige registratie van gezette vaccinaties. Het vaccinatieregistratiesysteem CIMS van het RIVM is nu niet volledig gevuld, daardoor is niet precies bekend wie er al zijn gevaccineerd en met welk vaccin.

"Het is ongewenst dat het niet op orde is. Als er een probleem is met een bepaalde batch, wil je weten wie dat serienummer heeft gehad. En dat weten we nu niet altijd", zegt directeur Agnes Kant van het Lareb, het centrum dat bijwerkingen van vaccins en medicijnen registreert.

Kant noemt het belangrijk om precies en volledig te weten wie welk vaccin krijgt. Dat is bijvoorbeeld van belang omdat het er nu op lijkt dat de zeldzame bijwerking met trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes vaker voorkomt bij vrouwen onder de 60.

Maar hoeveel vrouwen onder de 60 jaar nu het AstraZeneca-vaccin hebben gehad in Nederland is niet op te halen uit het registratiesysteem. Het RIVM erkent dat die informatie nu niet beschikbaar is.

De problemen met het centraal vaccinatieregister zijn pijnlijk omdat het een van de redenen is waarom Nederland later begon met vaccineren. Bijna vier maanden na de eerste prik is de registratie nog steeds niet op orde. Het OMT uitte eerder deze week al zorgen over de gebrekkige vaccinatieregistratie.

Probleem bij huisartsen en zorginstellingen?

De oorzaak van de problemen lijkt terug te voeren op de aanlevering van gegevens vanuit huisartsen en zorginstellingen. Volgens het RIVM is het registratiesysteem al weken 'technisch klaar'. Ook zijn alle verbindingen met andere systemen gelegd.

De aanvoer van gegevens vanuit de uitvoerders (organisaties die prikken zetten) komt onvoldoende op gang, zegt het RIVM. Begin deze maand stopte de organisatie daarom al met het bijhouden van de vaccinatiegraad onder kwetsbare bewoners. Hoeveel er niet wordt aangeleverd en waar dat dan aan ligt, dat kan het RIVM niet zeggen.

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) bevestigt dat alle koppelingen tussen huisartsensystemen en het CIMS gereed zijn. "We zijn nog aan het bekijken waar de hobbels zitten", zegt een woordvoerder.

Brancheorganisatie voor verpleeghuisinstellingen ActiZ kan ook geen exacte oorzaak aanwijzen. "De overdracht van de instelling naar het RIVM lijkt op sommige plekken wat te haperen. Dat kan te maken hebben met de technische kant van het systeem, maar in enkele gevallen moeten organisaties soms wat extra handelingen verrichten om te zorgen dat de gegevens ook naar het RIVM gaan", aldus woordvoerder Eric Bosman. Actiz roept instellingen op om dat wel te doen.

De GGD's leveren alle gegevens wel direct aan.