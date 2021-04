Quarantaineplicht niet waterdicht, wel nuttig zegt minister De Jonge

Het kabinet erkent dat een wettelijke quarantaineplicht geen waterdicht systeem is, maar vindt het toch een middel dat nuttig kan zijn en moet worden vastgelegd. Minister De Jonge: "Hoe harder je wil handhaven, hoe on-Nederlandser het wordt. Taiwan is bijvoorbeeld veel strenger maar ik denk dat niemand daarmee zou willen ruilen."

De minister verdedigde zijn wetsvoorstel tegenover een zeer kritische Tweede Kamer. Een meerderheid lijkt ondanks alle kanttekeningen met de wet in te gaan stemmen.

Reizigers die uit zeerhoogrisicogebieden naar Nederland moeten een negatieve PCR-testuitslag bij zich hebben die maximaal 72 uur oud is bij aankomst. Ook moeten ze een antigeensneltest van maximaal 24 uur oud bij het boarden van het vliegtuig of schip laten zien.

Wie per vliegtuig of schip Nederland binnenkomt, moet bij de vervoerder deze testen en een quarantaineverklaring inleveren. Bij internationaal trein- en busvervoer zoals Flixbus, Thalys en Eurostar controleren de vervoerders de quarantainepapieren van passagiers voor het instappen of tijdens de reis. In Nederland kunnen NS-boa's boetes uitdelen.

Handhaving

De Kamer heeft ook veel vraagtekens bij de handhaving door belteams, die de quarantaineverklaringen binnen krijgen. Zij gaan steekproefsgewijs via de telefoon proberen te controleren of iemand inderdaad thuis is.

De Jonge heeft daar vertrouwen in. "Met tien mensen kun je driehonderd belletjes per dag doen. En als je kassageluiden op de achtergrond hoort weet je natuurlijk dat iemand niet thuis is." Als het vermoeden bestaat dat iemand zich niet aan de verplichting houdt, wordt de woongemeente van die persoon gewaarschuwd. Gemeentelijke toezichthouders mogen een boete komen geven. Die bedraagt 339 euro.

"De mogelijkheid om tegen de lamp te lopen gaat wel degelijk helpen. Mensen stoppen ook 's nachts voor een rood stoplicht, omdat dat gewoon de norm is", zegt De Jonge.

Verschillende Kamerleden blijven sceptisch. Het is niet verplicht je telefoon op te nemen. En er is vaak voldoende tijd voor iemand die zich er niet aan houdt om snel naar huis te rijden voordat de handhaver voor de deur staat, concludeert SP-Kamerlid Kwint.

Vliegverbod blijft bestaan

De Jonge verzekerde de Kamer dat het vliegverbod in uitzonderlijke gevallen blijft bestaan naast de quarantaineplicht. De Jonge: "Maar het vliegverbod is een lompe en generieke maatregel, de quarantaineplicht is effectiever en preciezer." Wel geeft hij toe dat een vliegverbod makkelijker te handhaven is.

Het kabinet verwacht niet dat als de quarantaineplicht ingaat, er nog veel Europese landen als 'zeerhoogrisico' staan aangemerkt. De wettelijke verplichting geldt op zijn vroegst vanaf 18 mei, de dag dat de Eerste Kamer erover stemt. In de quarantaineplicht gelden uitzonderingen voor bepaalde groepen die aan de grens wonen, werken en studeren.

Voor zzp'ers en flexwerkers komt er geen compensatieregeling voor het geval zij maximaal tien dagen in quarantaine moeten, al verliezen ze daardoor inkomen. Voor werknemers geldt dat het kabinet verwacht dat de werkgever het loon doorbetaalt.

De huisgenoten van een quarantaineplichtige hoeven niet in quarantaine. Dat is alleen het geval als de inreiziger gezondheidsklachten heeft. Dan geldt het huidige dringende quarantaineadvies.

De Jonge wil geen uitzondering voor de quarantaineplicht maken voor mensen die gevaccineerd zijn. Hij zegt dat er nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs is dat deze mensen geen virus verspreiden. Hij hoopt daar in juni meer over te weten.