Formule 1-race van Canada gaat niet door, Turkije opnieuw vervanger

De Grote Prijs van Canada gaat ook dit Formule 1-seizoen niet door. De race wordt op 13 juni vervangen door de Grote Prijs van Turkije.

Het is het tweede jaar op rij dat er vanwege de coronamaatregelen niet kan worden geracet op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Wie Canada binnenkomt, moet verplicht twee weken in quarantaine en dat maakt een race volgens de Formule 1-organisatie onmogelijk.

Van Azerbeidzjan naar Turkije

Ook vorig seizoen werd de GP op het laatste moment verplaatst naar Turkije, waar op het circuit van Istanbul wordt gereden. Er is onder meer om logistieke redenen voor Turkije gekozen, aangezien het Formule 1-circus een week eerder in Azerbeidzjan is voor de Grote Prijs van Baku.