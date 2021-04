Met het oog op Tokio, vindt Koolhof in Rojer een gedroomde dubbelpartner

Tennissers Wesley Koolhof en Jean-Julien Rojer, de twee beste dubbelspecialisten die Nederland heeft, slaan de handen ineen. Vanaf het graveltoernooi in Rome, dat op 9 mei begint, gaan de twee samen verder op de internationale ATP Tour.

Ook de ervaren Rojer (39) neemt afscheid van zijn partner, de Braziliaan Marcelo Melo. Rojer won in het verleden al eens Wimbledon (2015) en de US Open (2017) in het herendubbelspel.

In het verleden vormde Koolhof ook al een koppel met de Nederlander Matwé Middelkoop en hij speelde nog samen met Robin Haase. Maar succes op een groot toernooi als een Grand Slam of de Spelen bleef met hen uit.