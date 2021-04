Sagan sprint naar ritzege in Romandië na gestrande solo van Arensman

Peter Sagan heeft de eerste rit in lijn in de Ronde van Romandië gewonnen. De Slowaakse drievoudig wereldkampioen van Bora-hansgrohe versloeg Sonny Colbrelli en Patrick Bevin in de sprint.

De gele leiderstrui van Rohan Dennis, die dankzij zijn overwinning in de proloog van dinsdag als klassementsleider van start ging, kwam niet in gevaar. Op de tweede dag van de Ronde van Romandië reden de renners vanuit het Zwitserse Aigle naar een plaatselijk parcours van bijna 35 kilometer, waarin twee beklimmingen van de derde categorie opgenomen waren. In totaal moesten ze negen cols van de derde categorie over. De laatste twintig kilometer waren vlak, waardoor veel goed klimmende sprinters nog aasden op de ritzege in Martigny. Het parcours was aanvankelijk bedoeld voor de WK wielrennen van 2020, dat vanwege de coronacrisis werd verplaatst naar het Italiaanse Imola. Solo Arensman Al vroeg in de etappe reed een groep van zes renners weg, met onder hen de 21-jarige Thymen Arensman. De Nederlandse renner van DSM werd vergezeld door Alexis Gougeard (AG2R), Manuele Boaro (Astana), Robert Power (Qhubeka), Filippo Conca (Lotto Soudal) en Joel Suter namens de Zwitserse selectie. Met nog vijftig kilometer te gaan stuurde Sagan zijn broer Juraj naar de kop van het peloton, waar Ineos al de hele dag te vinden was. In de laatste ronde liep de voorsprong van de koplopers vervolgens snel terug, maar dat weerhield Arensman er niet van om op de voorlaatste klim nog een keer te versnellen en zijn medevluchters achter te laten.