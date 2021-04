Buitenevenement als voetbalwedstrijd kan veilig met helft publiek, zegt Fieldlab

Als organisatoren zich aan strikte voorwaarden houden is het mogelijk om bepaalde evenementen in de buitenlucht weer door te laten gaan met 50 tot 75 procent van het normale aantal bezoekers. Die conclusie trekt Fieldlab Evenementen naar aanleiding van drie voetbalwedstrijden waar publiek bij aanwezig kon zijn.

Het Outbreak Management Team gaat nu naar het advies kijken dat op basis van de Fieldlabs is opgesteld. Het Fieldlabproject is een samenwerking tussen de overheid, wetenschappers en de evenementenbranche.

De betreffende voetbalwedstrijden zijn NEC-De Graafschap en Almere City-Cambuur met elk 1500 toeschouwers, en de interland Nederland - Letland waar 5000 toeschouwers bij aanwezig mochten zijn. Onderzocht is in verschillende groepen hoe toeschouwers zich gedragen. Sommige toeschouwers droegen bijvoorbeeld mondkapjes, anderen niet of ze hoefden geen 1,5 meter afstand te houden.