Dodelijk slachtoffer explosie in bedrijfspand Utrecht oefende op plofkraak

Een man die vorig jaar september om het leven kwam bij een nachtelijke explosie in een bedrijfspand in Utrecht, was bezig met het testen van explosieven voor een plofkraak. Dat kwam vandaag naar voren in een voorbereidende zitting tegen een 23-jarige man, die ook in het gebouw was tijdens de ontploffing.

De explosie vond op 5 september 2020 plaats in een gebouw aan de autoboulevard in de Utrechtse wijk Overvecht. Een paar dagen daarna werd verdachte Hamid O. gearresteerd. De politie zei lang niets over de reden voor zijn arrestatie.

Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan lid te zijn van een criminele organisatie die zich bezighield met plofkraken. Hij zou samen met de overleden 29-jarige man voorverkenningen hebben gedaan bij banken in Duitsland. Ook hebben ze volgens justitie meerdere pinautomaten besteld om op te oefenen.

Verborgen camera

O. en drie medeverdachten werden al langer door de politie geobserveerd, zei het OM op de zitting. Volgens justitie hebben rechercheurs gezien dat hij pinautomaten van bezorgers in ontvangst nam. Ook zou de verdachte zelf een pinautomaat hebben opgehaald in Oldenzaal, in Overijssel.

Bij het onderzoek maakte de politie ook gebruik van een verborgen camera. Er zouden opnames zijn van hoe O. samen met de overleden man een automaat openbrak. Daarbij droegen ze onder meer helmen en gezichtsbescherming.

Verdachte ontkent

De verdachte zei op de zitting dat hij niets met een criminele organisatie te maken heeft. Over de beelden waarop hij te zien is, zei hij: "Ik heb inderdaad bij die pinautomaat gestaan, maar dat was alleen uit nieuwsgierigheid. Ik ben met de verkeerde persoon omgegaan en heb niets met zijn daden te maken."

Volgens zijn advocaat was O. op het moment van de explosie in een ander deel van het bedrijfspand en was hij net van plan te vertrekken. Hij zou na de explosie nog hebben geprobeerd het slachtoffer bij te brengen met water, en diens lichaam weg te slepen van het vuur.

O. zit 8 maanden in voorarrest en heeft het naar eigen zeggen erg zwaar. Volgens zijn advocaat heeft hij behandeling nodig voor de traumatische gevolgen van de explosie. De verdediging vroeg de rechtbank om de verdachte in afwachting van zijn proces vrij te laten, maar dat vinden de rechters te vroeg. Wel is het Openbaar Ministerie gevraagd om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om hem eventueel met een enkelband naar huis te sturen.

Meer arrestaties

Volgens het OM zijn er nog drie verdachten in beeld gekomen, maar die zijn nog niet aangehouden, meldt RTV Utrecht. Daarom gaat het volgens de officier van justitie nog zeker tot november duren voor de zaak inhoudelijk kan worden behandeld.

De volgende voorbereidende zitting is op 8 juli.