VN tikt Spanje op vingers wegens 'inhumane' toestanden fruitplukkers

Ook in andere delen van Spanje hebben de fruitplukkers het zwaar. VN-rapporteur Olivier De Schutter noemde hun levensomstandigheden op 1 juli "shockerend". Volgens hem komt het werk neer op dwangarbeid omdat de migranten gedwongen worden in een onveilige omgeving te werken.

Vorige week braken binnen vijf dagen drie branden uit in sloppenwijken rond de Andalusische stad Huelva, waar veel fruitplukkers wonen. Er vielen geen doden, maar volgens de regionale autoriteiten raakten vier mensen gewond. En in de regio Aragón zijn veel plukkers besmet met het coronavirus.

De Afrikaanse seizoensarbeiders wonen in sloppenwijken, die vies en gevaarlijk zijn, aldus de rapporteur. Vaak is er geen water en elektriciteit. En duizenden seizoensarbeiders kunnen niet naar huis terug omdat Marokko de grenzen dicht houdt vanwege de coronacrisis, meldt de Spaanse krant El País .

De problemen in de Spaanse tuinbouw spelen al lange tijd, zegt correspondent Rop Zoutberg. "De plukkers wijzen naar de ondernemers, die ze voor een laag loon in slechte omstandigheden laten werken. Maar de tuinders wijzen weer naar de distributiecentra, die te weinig betalen voor hun producten. Daarna gaat de bal door naar de supermarktketens, die liefst zo weinig mogelijk voor de groenten en fruit betalen. Maar eenmaal in de schappen gaat de prijs een paar keer over de kop."

Spanje is zwaar getroffen door het coronavirus, voor zover bekend vielen er meer dan 28.000 doden. Ook op de fruitplantages ontstaan veel coronabesmettingen, zei de Spaanse minister van Volksgezondheid tegen het parlement. Hij erkende dat fruitplukkers kwetsbaar zijn voor het virus vanwege de slechte arbeids- en leefomstandigheden.

"Dit kan niet langer getolereerd worden", zegt VN-rapporteur De Schutter. "De situatie verslechtert met de dag, en wordt nog erger door de coronacrisis."