Nieuw stadion Feyenoord dichterbij, club akkoord met haalbaarheidsstudie

Het nieuwe stadion van Feyenoord is opnieuw een stap dichterbij gekomen. Uit de zogeheten business case, een haalbaarheidsstudie, blijkt dat de Rotterdamse club bij de komst van een nieuw stadion er in het eerste seizoen ruim 7,5 miljoen euro op vooruit zou gaan. Feyenoord heeft daar positief op gereageerd en is akkoord gegaan.

In totaal zou Feyenoord 25,4 miljoen euro ontvangen in zijn debuutseizoen in het nieuwe stadion, dat in 2025 klaar zou moeten zijn. Nu de club akkoord is gegaan, zijn er nog twee hobbels te gaan voordat de lichten op groen kunnen worden gezet: het gaat daarbij om de laatste 15 procent van de financiering en een akkoord over de bouwkosten.

Feyenoord verwacht dat die stappen aan het einde van dit jaar kunnen worden genomen, zodat volgend jaar echt kan worden begonnen met de bouw.

Feyenoord City

Het nieuwe stadion is een belangrijk onderdeel van Feyenoord City, de gebiedsontwikkeling in Rotterdam-Zuid met woningen, winkels en uitgaangelegenheden. De totale kosten worden geschat op anderhalf miljard euro. In december ging de gemeenteraad akkoord met het bestemmingsplan.

Nieuwsuur maakte in juli 2020 deze reportage over het nieuwe stadion van Feyenoord. De Rekenkamer van Rotterdam plaatste toen vraagtekens bij de miljoenen die de stad wil bijdragen aan de bouw van een nieuw voetbalstadion.