Dalende trend in coronabesmettingen ondanks vervuild hoog dagcijfer

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 8713 nieuwe coronabesmettingen gemeld, 3371 meer dan gisteren. De onderliggende trend is juist een heel andere: het aantal besmettingen begint te dalen. Het zevendaags gemiddelde is met 3 procent gedaald ten opzichte van de week daarvoor. Dat komt waarschijnlijk vooral doordat steeds meer mensen ingeënt zijn tegen het virus.

Een en ander is in het besmettingscijfer van vandaag niet terug te zien vanwege een technische storing. Die zorgde ervoor dat het besmettingscijfer van gisteren kunstmatig laag was en het cijfer van vandaag kunstmatig hoog is. Bovendien is op woensdag en donderdag het aantal positieve tests vrijwel altijd hoger dan in de rest van de week. Dat komt omdat mensen zich in het weekend minder laten testen en er in de loop van de week vervolgens sprake is van een 'inhaaleffect'.

Rotterdam springt eruit met 492 besmettingen. In Amsterdam (met ruwweg 220.000 inwoners meer) waren het er 351.