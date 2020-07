Santokhi wil banden met Nederland herstellen en handelsrelatie opbouwen

Chan Santokhi tijdens zijn inauguratie als president - ANP

De nieuwe Surinaamse president Chandrikapersad Santokhi wil een trendbreuk in de Surinaams-Nederlandse relaties. Niet alleen moeten volgens hem de diplomatieke verhoudingen op ambassadeursniveau worden hersteld, er moet ook zo snel mogelijk worden gewerkt aan een volwassen handelsrelatie. Daarbij moet nadrukkelijk ook de Surinaamse gemeenschap in Nederland worden betrokken, zo vertelt Santokhi in een gesprek met Nieuwsuur. Hij pleit onder andere voor een speciaal 'diasporafonds', om Surinamers uit Nederland te stimuleren om te investeren in hun moederland. De verhouding tussen de twee landen is volgens Santokhi onder de vorige regering Bouterse zwaar vertroebeld geraakt. Sinds Bouterse in 2017 besloot dat er geen Nederlandse ambassadeur meer welkom was in Paramaribo, zit er niemand meer op die post.

Quote Er liggen enorm veel kansen bij de gezamenlijke afzetmarkten, handel en toerisme. We moeten niet te lang wachten. Chandrikapersad Santokhi

Vóór die tijd werden de betrekkingen tussen Nederland en de oud-kolonie bepaald door de ontwikkelingsrelatie. Santokhi benadrukt dat het nu tijd is voor een gezonde en gelijkwaardige verhouding: "Er liggen enorm veel kansen bij de gezamenlijke afzetmarkten, handel en toerisme. We moeten niet te lang wachten." Santokhi vertelt in Nieuwsuur ook hoe hij het land heeft aangetroffen na het vertrek van de regering Bouterse. "Duizenden mensen zijn in dienst genomen. Nog eens honderden mensen zijn bevorderd, met grote financiële gevolgen voor de staat. Met vakbonden is een overeenkomst gesloten voor een loonsverhoging van alle ambtenaren van 50 procent. Dan zien we nog wurgcontracten rond panden die gehuurd zijn. Kortom: geen zaken die een goede regering in een transitiefase zou hebben moeten doen." De nieuwe Surinaamse regering heeft een onderzoekscommissie ingesteld die al deze maatregelen onder de loep gaat nemen. 'Niet kijken naar het verleden' Op de vraag wat de benoeming van zijn vicepresident Ronnie Brunswijk voor signaal geeft, onderstreept Santokhi dat het Surinaamse volk Brunswijks partij ABOP een mandaat gegeven heeft. Brunswijk is oud-rebellenleider en in 1999 in Nederland bij verstek veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf voor cocaïnehandel. Santokhi zegt niet te willen kijken naar het verleden.