De uitzending van 28 april

Ongepast gedrag werd lang als normaal beschouwd, is het beeld dat naar voren komt. We bespreken het met lector sportpedagogiek Nicolette Schipper-van Veldhoven .

Een groot deel van de oud-sporters in de gymsport heeft te maken gehad met de gevolgen van een onveilig sportklimaat. In een groot onderzoek zei twee derde van de ondervraagden grensoverschrijdend gedrag te hebben ervaren, vaak van trainers. Het gaat bijvoorbeeld om doortrainen met blessures of het aanzetten tot ongezond gewichtsverlies.

Tekort aan jeugdpsychiaters

Het is helaas niet nieuw: de acute problematiek in de jeugdpsychiatrie. Staatssecretaris Paul Blokhuis stelt 613 miljoen euro extra beschikbaar voor het oplossen ervan. Maar een belangrijk onderdeel van het probleem is met extra geld niet zomaar op te lossen: het tekort aan verpleegkundigen, psychologen en psychiaters in de hele jeugd-ggz. En dat tekort wordt alleen maar nijpender.