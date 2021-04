Oranje speelt ook WK-kwalificatieduels in Rotterdam en Eindhoven

Het Nederlands elftal heeft nog zeven wedstrijden in de WK-kwalificatie voor de boeg. De vier resterende op eigen bodem zullen afgewerkt worden in Eindhoven, Amsterdam en tweemaal Rotterdam.

Nadat op woensdag 1 september Noorwegen is aangedaan, vormt drie dagen later het Philips Stadion als decor voor het duel met Montenegro. Weer drie dagen daarop, op dinsdag 7 september is Turkije te gast in de Johan Cruijff Arena.

De wedstrijd van maandag 11 oktober in Stadion Feijenoord is de 125ste van Oranje in de Rotterdamse Kuip. Die wordt op dinsdag 16 november op nieuw aangedaan voor de afsluitende wedstrijd in de WK-kwalificatiereeks tegen Noorwegen.

De laatste vijf thuiswedstrijden van Oranje werden allemaal in Amsterdam gespeeld. Op 10 oktober 2019 speelde het Nederlands elftal voor het laatst niet in de hoofdstad; het duel met Noord-Ierland werd in De Kuip gespeeld.