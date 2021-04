Onderzoek naar hoe Britse premier Johnson verbouwing van zijn woning financierde

De Britse kiescommissie start een onderzoek naar de financiering van de verbouwing van het appartement van de Britse premier Boris Johnson. Volgens de commissie zijn er "redelijke gronden" om te vermoeden dat Johnson mogelijk de regels heeft overtreden.

Volgens zijn voormalige topadviseur Dominic Cummings zou Johnson het plan hebben gehad om donaties van de Conservatieve partij te gebruiken om de renovatie van het appartement op 11 Downing Street in Londen te betalen. Dat schreef Cummings, die eind vorig jaar de wacht werd aangezegd door Johnson, in een blogpost. Verschillende media berichten dat onder meer de rijke Lord Brownlow heeft bijgedragen aan de verbouwing met een donatie van 58.000 pond.

Er is een jaarlijks bedrag van 30.000 pond gereserveerd voor werkzaamheden aan de woning. Johnson zou echter 200.000 pond hebben uitgegeven. Het extra geld zou hij in de vorm van een lening of een donatie hebben aangenomen en later weer hebben terugbetaald. Dan zou hij het bedrag echter wel hebben moeten opgeven bij de kiescommissie. Als Johnson de regels heeft overtreden, kan hij een boete van 20.000 pond krijgen.

Interieur May: 'Nachtmerrie'

Johnson trok in in het appartement in juli 2019, toen hij premier werd. De eigenlijke ambstwoning van de premier is 10 Downing Street, maar dit appartement is groter. Sinds Tony Blair woonden daarom alle premiers op 11 Downing Street.

De verloofde van Johnson, Carrie Symonds, noemde het interieur van zijn voorganger Theresa May "een nachtmerrie". Daarom zette het paar de exclusieve interieurontwerper Lulu Lytle aan het werk. De ontwerper staat bekend om haar meubels van rotan.

Johnson moest zich vandaag in het Lagerhuis verantwoorden voor de beschuldigingen. Hij zegt de verbouwing zelf te hebben betaald, maar wilde niet vertellen of dat in eerste instantie ook zo was, of dat hij het geld eerst geleend heeft.

Ook ging Johnson in op beschuldigingen van de Daily Mail. In oktober zou Johnson bij het ingaan van de tweede lockdown in Engeland gezegd hebben: "Geen fucking lockdowns meer - laat de lichamen zich maar in duizenden opstapelen." Johnson ontkende de woorden gebezigd te hebben.