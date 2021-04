Marcelo dreigt Champions League-duel te missen door verplichting op stembureau

Marcelo dreigt de returnwedstrijd in de halve finales van de Champions League te missen omdat hij zich als medewerker op een stembureau moet melden. De verdediger van Real Madrid moet daags voor het bezoek aan Chelsea zijn burgerlijke plicht vervullen, waarbij dit Europese topduel niet als volwaardig excuus werd aanvaard om af te zeggen.

De Braziliaan Marcelo beschikt na vijftien jaar in La Liga ook over een Spaans paspoort, waardoor hij net als jeugdinternational Victor Chust werd ingedeeld voor een dienst op 4 mei.

Protesten van Real haalden vooralsnog niets uit, omdat de verdediger volgens de kiesraad ook op 5 mei naar Londen zou kunnen vliegen. Maar door alle coronaprotocollen zou het volgens zijn club dan wel de vraag zijn of hij nog op tijd op Stamford Bridge arriveert voor de wedstrijd van 21.00 uur.

In basis tijdens heenduel

Voormalig international Marcelo is op zijn oude dag - volgende maand wordt hij 33 - geen basiskracht meer. Maar door een blessure bij Ferland Mendy stond hij in het heenduel (1-1) weer eens in de basis bij Real.

Twee jaar geleden overkwam Aitor Fernández van Levante iets soortgelijks. Uiteindelijk hebben ze de keeper in hoger beroep wel vrij kunnen krijgen voor het voetbal, maar de zaak rond Marcelo ligt weer iets anders omdat de regionale verkiezingen dus niet op de wedstrijddag zelf plaatsvinden.