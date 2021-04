Olifant in Dierenpark Amersfoort bezwijkt aan virus

Dierenpark Amersfoort heeft vanmorgen olifant Thabo in laten slapen. Het dier leed aan het herpesvirus. Het is voor de tweede keer in een jaar tijd dat er een olifant in Amersfoort bezwijkt aan het virus.

Thabo bleek eerder deze week niet zo fit, maar at en dronk nog wel goed. De verzorgers hielden de 3-jarige olifant goed in de gaten, maar gisteren verslechterde de toestand van het dier alsnog, schrijft RTV Utrecht. Uit een bloedtest bleek toen dat de olifant het herpesvirus bij zich droeg.

"Dit is een zeer gevaarlijk virus dat dodelijk is voor jonge Aziatische olifanten onder de 8 jaar", schrijft de dierentuin. Volgens het park is er alles aan gedaan om Thabo te redden. "Maar helaas nam dit ernstige virus, zoals helaas vaak bij jonge olifanten, de overhand." Volgens de dierentuin hebben de andere olifanten afscheid van Thabo kunnen nemen.

Het is niet de eerste keer dat de dierentuin in Amersfoort een olifant verliest aan het herpesvirus: vorig jaar overleed olifantje Yunha in zeer korte tijd. Er is geen vaccin tegen het herpesvirus. Daarom is het vaak niet mogelijk om een zieke olifant te redden.