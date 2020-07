Frank de Boer per direct weg bij Atlanta United

Frank de Boer vertrekt bij Atlanta United. Het doorlopende contract van de Nederlander is in overleg met de clubleiding per direct ontbonden. Onder leiding van De Boer verloor Atlanta alledrie de groepsduels van het 'MLS is Back'-toernooi.

"Ik ben dankbaar voor de kans die ik heb gehad", reageert De Boer in een verklaring op de clubsite. "Coachen en wonen in Amerika was een geweldige ervaring. Ik wil de spelers, coaches en staf bedanken voor al hun steun."

Met het vertrek van de hoofdcoach komt er ook een einde aan het dienstverband van diens assistenten Orlando Trustfull, Bob de Klerk en video-analist Erwin Koenis.