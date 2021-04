RIVM verwacht miljoen kwetsbaren één week eerder te vaccineren

Het RIVM verwacht dat een miljoen 18- tot 60-jarigen met een medische indicatie één week eerder dan gepland hun eerste vaccinatie tegen het coronavirus krijgen. Door een meevaller met de leveringen moet iedereen uit de groep begin juni de eerste prik hebben gehad.

De groep was eerder nog naar achteren geplaatst in de vaccinatiestrategie, maar volgens het RIVM is er nu een versnelling mogelijk door de vervroegde levering van bijna 2 miljoen vaccins van Pfizer-BioNtech. Die vaccins komen binnen in stapjes van 150.000 tot 200.000 per week.

Het uitnodigen van de groep kwetsbaren start vanaf volgende week via de eigen huisarts. Er moet vervolgens zelf een afspraak worden gemaakt bij de GGD. Het uitnodigen gaat in fases om de afsprakenlijn en -website van de GGD niet te overbelasten. Het prikken start in de tweede week van mei.

Ook andere groepen gaan profiteren van de extra vaccins. "De versnelde levering van Pfizer zorgt voor een versnelling van ongeveer een week op het totaal van 1e prikken voor de totale bevolking", zegt een RIVM-woordvoerder.

Kans op complicaties

De ene week versnelling kan met name voor de miljoen mensen uit de medische risicogroep belangrijk zijn. Zij hebben meer kans op complicaties bij een coronabesmetting. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met longaandoeningen. De groep komt ook jaarlijks in aanmerking voor een griepvaccinatie en wordt ook wel de 'griepprikgroep' genoemd.

De miljoen mensen uit deze groep waren eerder door een besluit van het ministerie van Volksgezondheid en het RIVM nog drie weken naar achteren opgeschoven in de vaccinatiecampagne. Dat was een gevolg van de beslissing om het AstraZeneca-vaccin niet meer aan mensen onder de 60 jaar te geven.

Eerst zou de hele groep eind mei de eerste prik hebben gekregen, maar dat werd toen medio juni. Nu is het dus begin juni. Mensen uit de groep worden wel door sommige GGD's al gevaccineerd met de enkele vaccins die daar dagelijks overblijven.