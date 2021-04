Samsung-erfgenamen 'plunderen' eigen kunstcollectie om minder belasting te betalen

De familie van de overleden Lee Kun-hee, zoon van de Samsung-oprichter en oud-topman bij het bedrijf, moet zo'n 9 miljard euro erfbelasting betalen. Een pittig bedrag, dus om de pijn te verzachten doet de familie een beroep op de eigen, rijke kunstcollectie: ze doneert 23.000 werken uit Lee's privécollectie aan twee staatsmusea.

Er zitten een aantal waardevolle antiekstukken en meesterwerken tussen van onder anderen Picasso, Monet en Dalí. Ook bekende Koreaanse kunstenaars als Park Soo-keun, Lee Jung-seop en Kim Whan-ki mochten de topman als liefhebber rekenen.

Het is volgens persbureau AP het grootste bedrag ooit betaald aan erfbelasting in Zuid-Korea, en drie keer zoveel als het totaal aan vermogensbelasting dat het land in 2020 heeft binnengehaald.

Door de kunstwerken te doneren hoeven zijn vrouw en kinderen minder te betalen aan de overheid, want gedoneerde kunst wordt niet belast. Ook doneert de familie 745 miljoen euro aan medische doelen, zoals kankerbestrijding bij kinderen en onderzoek naar vaccins.

Onder Lee Kun-hee groeide Samsung Electronics uit tot een van de grootste elektronicaconcerns ter wereld. Zijn vermogen bedroeg ruim 17,6 miljard euro. Na zijn overlijden in oktober vorig jaar, kregen de Samsung-telgen een halfjaar de tijd om na te denken over hoe ze zouden omgaan met de fiscale regels waar het gigantische vermogen mee te maken krijgt. Door een deel van dat vermogen weg te geven, blijft er 'slechts' een erfbelasting van 8,9 miljard euro over.