Vernederen en intimideren van minderjarige turnsters als alledaags gedrag

Het is een weinig verheffend beeld dat de onderzoekers Marjan Olfers en Anton van Wijk schetsen in hun rapport 'Ongelijke leggers'. In gesprekken met kinderen en hun ouders leggen ze een wereld bloot waarin sprake is van misbruik van de afhankelijkheidsrelatie en hoge kwetsbaarheid tussen coach en pupillen die in sommige gevallen zelfs de tienerleeftijd nog niet eens hebben bereikt.

Een leven leiden als ieder ander opgroeiend kind was er voor veel minderjarige Nederlandse (top)turnsters niet bij. Wie niet om acht uur in bed lag, het waagde om in de wintermaanden buitenshuis gezelligheid op te zoeken of de dorst te lessen met iets anders dan water, kon in het turnen rekenen op de toorn van de trainer.

Mijn dochter had wat tranen, omdat het echt pijn deed. Dan klonk het: nee, we gaan niet huilen, tranen weg!

Kinderen moeten altijd doortrainen, ook wanneer ze geblesseerd zijn. Het is een beeld dat voortdurend terugkeert in de 412 pagina's bevindingen. "Als ze ergens last van hebben, zeggen trainers: goh, vind je het zo erg, durf je niet?"

"We begonnen te merken dat onze dochter met tegenzin naar turnen ging. Ze werd bang. En de dingen die ze zeiden tegen haar waren gewoon niet leuk. Ik zei tegen mijn dochter dat ze gewoon alles moest blijven zeggen, ongeacht wat zij willen. Toen begon ze ook te huilen dat ze er niet meer naartoe wilde. Ze wou gewoon echt niet meer. En dat was heel jammer, want turnen was echt haar passie en haar leven. Dat is helemaal kapotgemaakt."

In het turnen heerste veelal een sfeer waarin zowel ouders als jonge gymsporters de situatie herkennen waarin de invloed van de trainer overgaat in dwang. De situatie was evenwel vaak dusdanig geëscaleerd dat turnsters zich niet expliciet durfden uit te spreken. De loyaliteit van turnsters naar de trainer is enorm, zo verduidelijkte een ouder, die spreekt van een ingewikkelde relatie.

Vertier zoeken in de avonduren was eveneens taboe. "Mijn dochter had op de training verteld dat ze een wedstrijd van Ajax had gekeken. De trainer vond de wedstrijd te laat en zei: 'Dat is geen topsporthouding.' Ik werd woest. Mijn dochter traint constant. Wat wil je die kinderen leren?"

De lange arm van de oefenmeesters reikte tot in de huiselijke woonkamers, zegt een ouder. "De kinderen mochten geen frisdrank drinken. Dus het liefst water. Of met een heel klein beetje siroop erin. Ondertussen stond een trainer wel cola te drinken."

Vernederen en intimideren zijn bekende verschijnselen in het jeugdturnen, concluderen Olfers en Van Wijk. Hun rapport maakt melding van vele misstanden. Gillen naar jonge turnsters, die het in de ogen van trainers nooit goed kunnen doen. Gymnastes die altijd de grond in worden getrapt, omdat ze in de ogen van coaches nooit goed genoeg presteren.

Het gevolg van die aanpak is een laag zelfvertrouwen en een hoge dosis onzekerheid bij hun kind, zegt een andere ouder. "Het is jammer. Ze had zo veel zelfvertrouwen. Ze deed alles en durfde alles. En dat is weg. Ze kan nu eigenlijk niets meer."

Toorn in plaats van troostende woorden bij kleinere en grotere blessures. Het relaas van een turnouder: "Onze dochter kwam keihard met haar hoofd op de grond. De coaches zeiden toen: oh, wat doe jij nou? Echt op zo'n toon van: dit kan niet. Mijn dochter had wat tranen, omdat het echt pijn deed. Dan klonk het: nee, we gaan niet huilen, tranen weg!"

De aanpak was volgens haar exemplarisch voor het jeugdturnen: "Veel geschreeuw, bang zijn om de trainer te vertellen dat ik een blessure had, elementen doen als het pijn deed. Ik wist nooit wat ik kon verwachten."

"Mijn moeder vroeg toestemming om te kijken hoe het ging. Dat mocht van de trainster. Ik wist dat niet en werd bang dat de trainster boos zou worden als ik met mijn moeder zou praten. Toen mijn moeder keek naar de plek waar ik pijn had, kwam de trainster de kleedkamer in en werd boos op mij omdat ik naar haar moest komen als er iets was. De trainster stond bij de val en heeft niets gedaan."

Als je niet onder een bepaald gewicht was, moest je extra conditietraining doen totdat je afgevallen was.

Hoe jong de turnsters ook waren, de trainingsprogramma's werden vaak om de weegschaal heen geschreven. Een van de ondervraagden: "Als je niet onder een bepaald gewicht was, moest je extra conditietraining doen totdat je afgevallen was. Bij internationale toernooien mochten we maar heel weinig eten. Ik voelde me slap en lusteloos toen ik een belangrijke wedstrijd in moest. Het was vervelend om constant in de gaten gehouden te worden."

Gezondheid was vaak van secundair belang, zo zegt een andere betrokkenen. "Ik heb anorexia gekregen en trainde toen nog wel bij mijn club. Het vervelendste wat ik heb ervaren, is dat ik vaak door moest gaan met springen, ook al kon ik niet doorgaan. Er werd dan vaak gezegd: als je zo doorgaat kun je die komende wedstrijd maar beter afzeggen, want zoals je nu springt kun je daar niks presteren."