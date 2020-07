Stroom opwekken in Europa: groen wint voor het eerst van fossiel

Er is dit jaar tot nu toe meer elektriciteit opgewekt met duurzame middelen dan met fossiele brandstoffen. En dat is voor het eerst, rapporteert klimaat-denktank Ember. De denktank rapporteert elk jaar over de energievoorziening en duurzaamheid daarvan binnen Europa.

Let wel: het gaat hierbij alleen over het opwekken van elektriciteit, dus niet over de energie die nodig is voor bijvoorbeeld de zware industrie of het goederentransport op weg en water. Daar levert duurzaam opgewekte energie nog altijd maar een beperkt aandeel. In Nederland was vorig jaar het totale aandeel hernieuwbare energie 8,6 procent, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.