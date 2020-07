Van Vleuten slaat weer toe in Spanje: 'Ik ben verbaasd door mijn vorm'

Drie koersen gereden, drie overwinningen. Coronacrisis of niet, op Annemiek van Vleuten staat nog altijd geen maat in het vrouwenwielrennen. Na haar zege van donderdag in Emakumeen Nafarroako Klasikoa, de eerste vrouwenkoers sinds de uitbraak van de coronapandemie, sloeg de 37-jarige Wageningse ook toe in de Clasica Femenina Navarra. De manier waarop was even kenmerkend als indrukwekkend.

Lange ontsnapping Van Vleuten reed bijna de helft van de 122,9 kilometer van Pamplona naar Pamplona op kop, aanvankelijk met Elisa Longo Borghini als metgezel. Longo Borghini was na de korte, maar hevige Muro de Biurrún (met stijgingen van 21 procent) ontsnapt uit het peloton en kreeg even later gezelschap van Van Vleuten. Die toonde haar spierballen op de verschillende steile beklimmingen, maar de Italiaanse beet zich vast in het wiel.

De twee hadden toen nog bijna 55 kilometer te gaan, zelfs voor Van Vleuten een flinke afstand. Zo besloot ze niet vol door te trappen, toen de Italiaanse een lekke band kreeg. Op de klim El Perdón toonde Van Vleuten geen genade met haar vluchtmakker en in een vloek en een zucht reed ze een voorsprong van 47 seconden bij elkaar. Bekijk hieronder het moment waarop Van Vleuten demarreert bij haar medevluchtster Longo Borghini.

Die voorsprong kwam in de resterende 20 kilometer naar Pamplona niet meer in gevaar en zo mocht Van Vleuten voor de tweede achtereenvolgende dag haar armen in de lucht steken.

Longo Borghini kwam 1.14 achter Van Vleuten binnen. Maria Giulia Confalonieri won op 2.06 de sprint van de achtervolgende groep met daarin Ellen van Dijk.

Van Vleuten was zelf verbaasd dat ze opnieuw de sterkste was van het peloton. "Het lijkt misschien voor de mensen heel normaal, dat winnen, maar voor mij is het echt speciaal", reageerde de wereldkampioene in Langs de Lijn En Omstreken. "Ik kan me niet herinneren dat ik ooit twee dagen achter elkaar een eendaagse koers heb gewonnen."

"Voor mij is het ook bizar, ik ben verbaasd door mijn vorm", vervolgde Van Vleuten, die tijdens de vijf maanden coronapauze wel hard heeft doorgetraind. "Met veel plezier ook. Blijkbaar ben ik er toch fitter uitgekomen dan mijn concurrentie."