Japanse overheid: tijdens Olympische Spelen alle sporters elke dag testen

De Japanse overheid wil alle deelnemers aan de Olympische Spelen in Tokio dagelijks gaan testen op het coronavirus. Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is volgens het Japanse persbureau Kyodo akkoord met de maatregel.

Eerder werd bekend dat Japan vijfhonderd extra verplegers naar de Spelen, die van 23 juli tot en met 8 augustus worden gehouden, wil sturen om dit testbeleid waar te kunnen maken.

Veel onvrede

In Japan bestaat nog altijd veel onvrede over het doorgaan van de Spelen, terwijl ook dit land een zware strijd voert tegen het coronavirus. Tokio meldde woensdag 925 nieuwe coronagevallen. Dat is voor de stad het hoogste aantal sinds 28 januari.

De Japanse premier Yoshihide Suga riep door het stijgende aantal coronabesmettingen vorige week nog de noodtoestand uit in de regio's rond de steden Tokio, Kyoto, Osaka en Hyogo.