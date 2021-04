KNGU over gymrapport: 'Excuses aan slachtoffers grensoverschrijdend gedrag'

Gymnastiekbond KNGU heeft de slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag excuses aangeboden. "Jullie verdienen excuses voor de pijn die jullie hebben geleden", sprak voorzitter Monique Kempff van de KNGU in een eerste reactie na de presentatie van het onderzoeksrapport naar de aard en omvang van het grensoverschrijdende gedrag in de gymsport.

In de zomer van 2020 belandde de Nederlandse gymsport in een diepe crisis door de uitlatingen van trainer Gerrit Beltman over de wijze waarop hij in het verleden turnsters behandelde. Dat leidde tot heftige verhalen van oud-turnsters over hun ervaringen onder trainers.

'Er moet een tandje bij'

"De verhalen hebben een pijnlijke geschiedenis in onze sport blootgelegd", zei Kempff. "Het rapport laat niet alleen zien dat de bond hier steken heeft laten vallen, maar ook dat er stevige lessen moeten worden getrokken voor de toekomst."

"De KNGU heeft niet altijd gedaan wat van haar mocht worden verwacht. Dat is een wrange constatering. Jonge sporters voelden zich lang niet gehoord en voelden zich in de steek gelaten. We hebben niet genoeg gedaan. Er moet een tandje bij."

Bekijk hieronder in de carrousel hoe de onderzoekers de problematiek schetsen en met welke aanbevelingen ze komen: