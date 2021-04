Rapport gymsport: twee derde oud-sporters slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag

Dat blijkt uit het omvangrijke rapport 'Ongelijke leggers', samengesteld door Marjan Olfers en Anton van Wijk, in opdracht van turnbond KNGU. Het onderzoek richtte zich op de aard en omvang van grensoverschrijdend gedrag in alle disciplines van gymsport, zowel op breedte- als topsportniveau.

Doortrainen met blessures. Aanzetten tot ongezond gewichtsverlies. Intimidatie, manipulatie, chantage en isolatie. Twee derde van de oud-sporters in de gymsport heeft te maken gehad met een of meer vormen van grensoverschrijdend gedrag.

Afgelopen zomer werd de turnsport ernstig in verlegenheid gebracht door getuigenissen van verschillende oud-sporters. Verklaringen over intimidatie en manipulatie waren niet nieuw, maar niet eerder kwamen op zo'n grote schaal schrijnende verhalen over misstanden in de turnhal naar buiten.

De presentatie van het rapport 'Ongelijke leggers' van Marjan Olfers en Anton van Wijk is live te volgen bij de NOS via een uitzending op NOS.nl en in de app.

In het onderzoeksrapport wordt desondanks een beeld geschetst van een onveilig sportklimaat. Misschien ernstiger nog wel is de conclusie dat hun bevindingen van de afgelopen negen maanden slechts het topje van de ijsberg moeten zijn, aangezien slechts een selectieve hoeveelheid respondenten de moeite nam de enquête in te vullen. "Over het grootste deel van de Nederlandse gymsporters is niets bekend."

Tot omstreeks 2007 heerste in de turnsport een harde trainingscultuur, overgenomen uit Oost-Europa, staat in het onderzoek. Ongepast gedrag werd daardoor als normaal beschouwd. "Het individuele welbevinden van sporters speelde geen rol", schrijven de onderzoekers. "Hier kijken we op dit moment anders naar."

In de turnsport ligt doorgaans veel nadruk op het gewicht en uiterlijk van een sporter, waardoor eetstoornissen op de loer liggen. "De gymsport is een gevaarlijke sport", zo schrijven Olfers en Van Wijk. "Er is sprake van een afhankelijkheidsrelatie. Topsport is het verleggen van grenzen. Dit is wat anders dan de jonge, talentvolle gymsporter keer op keer door de eigen grenzen heen te laten trainen."

De onderzoekers komen met meerdere aanbevelingen om jonge sporters beter te beschermen. Ze pleiten voor een 'meerogen-principe', waardoor iemand in staat is een trainer aan te spreken als er een grens gepasseerd wordt. Ook zijn er volgens Olfers zorgen over de minimumleeftijd van turners en moet deze tegen het licht gehouden worden.

Verenigingen moeten daarnaast het onderwerp bespreekbaar maken en met trainers, ouders en jonge sporters in gesprek blijven over grensoverschrijdend gedrag. Gesprekken die niet alleen gaan over prestaties, maar waarin het welzijn van de sporters centraal staat.

'Nauwelijks grip op de clubs'

De onderzoekers schetsen geen positief beeld van de manier waarop de KNGU in het verleden de problematiek heeft aangepakt. Veel meldingen die bij de bond terechtkwamen tot 2019 werden "informeel afgedaan", staat in het rapport. "De oorzaak daarvan ligt vooral in het feit dat intimidatie en geweld pas in 2020 een plaats hebben gekregen in het tuchtreglement", zo valt te lezen.