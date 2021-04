Brexit-handelsverdrag officieel goedgekeurd door EU-parlement

Het Europees Parlement heeft het handels- en samenwerkingsverdrag tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU officieel goedgekeurd. Er waren 660 stemmen voor, 5 tegen en 32 onthoudingen. De goedkeuring door het parlement was de laatste formele stap die nodig was.

Het verdrag is sinds 1 januari al tijdelijk in werking en wordt door de ratificatie nu officieel van kracht. Brussel zet daarmee een punt achter de brexit.

De brexit was het gevolg van een referendum over het lidmaatschap van de EU in 2016. Na moeizame onderhandelingen over de scheidingsvoorwaarden, die in het terugtrekkingsakkoord van oktober 2019 staan, sloten Brussel en Londen op 24 december 2020 ook een handels- en samenwerkingsverdrag.

Daarmee werd op het nippertje een chaotisch 'no-deal-scenario' voorkomen, want op 1 januari werd het Britse vertrek uit de Europese Unie definitief. Het verdrag ging alvast voorlopig in werking omdat het Europees Parlement tijd nodig had.

"Dit verdrag vormt de basis voor het bouwen aan een nieuwe relatie tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk", zegt voorzitter van het EU-parlement David Sassoli in een verklaring. "Ondanks hun besluit om te vertrekken, zullen onze vertrouwensbanden, gedeelde geschiedenis en geografische nabijheid blijven bestaan. Het is in het belang van beide partijen om die relatie te laten slagen."

Het parlement waarschuwt ook flink te zullen controleren of alles wel verloopt als afgesproken. "We zullen goed in de gaten houden of de afspraken in het handelsverdrag en het terugtrekkingsverdrag worden nageleefd. We zullen het niet accepteren als de Britse regering zich niet aan de afspraken houdt", zegt voorzitter Sassoli.

'First things first'

Verschillende Europarlementariërs betreuren de uittreding van de Britten, vertellen ze tegen persbureau ANP. "Hoe intens verdrietig het ook blijft dat het zover is gekomen, we moeten nu vooruitkijken", zegt PvdA-buitenlandwoordvoerder Thijs Reuten. Volgens PvdA-fractievoorzitter Agnes Jongerius zal de toekomstige relatie "blijvende inzet en toewijding vragen van ons allemaal".

Bas Eickhout (GroenLinks) wijst erop dat de Britten zich moeten houden aan de regels voor eerlijke concurrentie op het gebied van werknemersrechten en milieustandaarden. "De EU kan eenzijdig maatregelen nemen als het VK deze standaarden afzwakt."

Liesje Schreinemacher (VVD) hoopt dat er in de toekomst ook gekeken kan worden naar samenwerking op terreinen waar nu nog geen afspraken over zijn gemaakt. "Zoals een uitwisselingsprogramma voor studenten of het buitenlandbeleid. Maar zoals de Britten zelf zeggen: 'first things first' en dat is zorgen dat deze deal in de praktijk zijn werk gaat doen."