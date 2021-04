Ook Rabobank verlaagt spaarrente, voor meer dan 100.000 euro moet je betalen

De Rabobank verlaagt de spaarrente en gaat negatieve rente rekenen voor spaartegoeden van meer dan 100.000 euro. De negatieve rente van -0,5 procent geldt nu voor tegoeden boven de 250.000 euro. Voor rekening- en spaartegoeden tot 100.000 blijft de rente staan op 0,01 procent.

De rente wordt berekend per rekening en niet per klant. De reden voor de verlaging is de aanhoudende lage rente in de markt. De aanpassing gaat in per 1 juli.

Andere banken gingen de Rabobank al voor in de aankondiging van negatieve rente op relatief lagere tegoeden per 1 juli. Net als de Rabobank leggen ING en Volksbank de lat voor de negatieve rente op 100.000 euro, ABN Amro op 150.000 euro.

Volgens de Rabobank raakt de negatieve rente boven de 100.000 euro een klein deel van de particuliere en zakelijke klanten, het gros van de klanten heeft er geen last van. 95,8 procent van de rekeninghouders blijft gevrijwaard van negatieve rente.