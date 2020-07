Vluchteling die boek schreef over Australische kampen krijgt asiel in Nieuw-Zeeland

De Koerdisch-Iraanse vluchteling Behrouz Boochani krijgt asiel in Nieuw-Zeeland. Dat meldt de immigratiedienst van het land. Boochani werd bekend doordat hij op zijn telefoon een boek schreef over de omstandigheden in een Australisch vluchtelingenkamp, op het eiland Manus.

In 2016 verklaarde de rechter in Papoea Nieuw-Guinea het kamp illegaal. Het bleef echter nog een tijd bestaan en in die periode schreef Boochani een boek op een naar binnen gesmokkelde telefoon. De teksten stuurde hij via WhatsApp naar een vertaler. Het boek heet No friends but the mountains en won vorig jaar een van de belangrijkste Australische literaire prijzen - terwijl Boochani nog altijd in het kamp zat. Inmiddels is het kamp opgeheven.

Het boek schreef hij om zijn geest sterk te houden, zei Boochani in het bovenstaande interview met Nieuwsuur. "Tegenover dit systeem, dat bedoeld is om mijn identiteit af te pakken. Ze zien me als een nummer: MAG-45. Deze plek is erger dan een gevangenis. We zijn onschuldig. Ze hebben ons niet voor het gerecht gebracht. Ze houden ons vast, en zeggen niet hoe lang we hier moeten blijven."

Voordat hij het boek schreef, maakte Boochani samen met een Iraans-Nederlandse filmmaker een documentaire, gebaseerd op beelden die hij in het geheim met zijn mobiel maakte in het detentiecentrum.

Dit is de trailer van die documentaire: