Voetbalsters krijgen ruim vier keer zoveel prijzengeld in Champions League

Het prijzengeld voor de Champions League van de vrouwen is fors opgehoogd. Komend seizoen is er 24 miljoen euro beschikbaar, ruim vier keer zoveel als er in de huidige jaargang te verdelen is.

De enorme verhoging is mogelijk door een nieuwe opzet van het toernooi. Enkele jaren geleden werd al besloten om een groepsfase in te voeren, wat bij de mannen al sinds 1992 het geval is. Zestien clubs spelen in vier poules, vanaf de kwartfinales worden er knock-outwedstrijden afgewerkt.

Voordeel van deze opzet is dat er vooraf grote sponsors zijn gestrikt voor het hele evenement, waardoor clubs niet meer afhankelijk zijn van een losse verbintenissen met geldschieters die per wedstrijd worden afgesloten.

Nederland tiende

Opvallend is dat 23 procent van de prijzenpot naar niet-deelnemende clubs uit de beste nationale competities van Europa gaat. Op die manier wordt de sport ook in de breedte van een impuls te voorzien. Nederland stond voorafgaand aan dit seizoen tiende op de coëfficiëntenlijst.