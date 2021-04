Real Madrid meest gelukkig met gelijkspel in eerste halve finale tegen Chelsea

In het Estadio Alfredo Di Stéfano in Madrid hebben Real Madrid en Chelsea gelijkgespeeld in de eerste halve finale van de Champions League. In de Spaanse hoofdstad had Chelsea het betere van het spel, maar kwam het niet verder dan 1-1.

Na een week waarin beide clubs bekendmaakten aan de Super League te willen deelnemen (en Chelsea daar ook weer afstand van nam), zorgden beide ploegen voor een aantrekkelijk duel.

Sterk begin

In de stromende regen begon Chelsea ijzersterk aan het duel. De Londenaren voetbalden makkelijker en spits Timo Werner kreeg binnen tien minuten al de uitgelezen kans om de score te openen, maar oog in oog met doelman Thibaut Courtois miste de Duitser.

Na een prachtige assist van verdediger Antonio Rüdiger kon Christian Pulisic Courtois omspelen en wel de terechte 1-0 op het scorebord zetten. Pas na twintig minuten toonde Real Madrid een teken van leven met een afstandsschot op de paal van Karim Benzema.