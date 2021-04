United-icoon en succescoach Giggs van spelersbank naar beklaagdenbank

Dat duo heeft overigens al sinds begin november de touwtjes in handen bij de nationale ploeg en wist Wales naar de hoogste divisie van de Nations League te loodsen. Onder leiding van Giggs had Wales zich al geplaatst voor het EK van komende zomer.

De 47-jarige Giggs is aangeklaagd voor mishandeling van twee vrouwen, een aantijging waarvoor hij zich vandaag moet verantwoorden voor de rechter. Alleen dat al was voor de voetbalbond van Wales reden genoeg om hem voorlopig op een zijspoor te zetten en te vervangen door assistent-bondscoach Robert Page, eveneens een oud-international, met de Nederlander Albert Stuivenberg als rechterhand.

Giggs kwam op borgtocht vrij, maar legde wel al zijn taken als bondscoach neer. Na nader onderzoek door de politie is de openbaar aanklager nu overgegaan tot vervolging. De tweede vrouw, van in de twintig, zou door het United-icoon zijn aangerand in een woning in Salford, een plaats in het graafschap Greater Manchester.

Twee weken voor die beslissende duels was Giggs gearresteerd op verdenking van mishandeling en verwonding van een vrouw van in de dertig. De media vlooiden binnen de kortste keren uit dat het om zijn toenmalige vriendin Kate Greville moest gaan.

Het is niet voor het eerst dat de Welshman, die opgroeide in een arme wijk in Cardiff en in 1980 in het kielzog van zijn rugbyende vader met het hele gezin richting Manchester verhuisde, zich in de nesten heeft gewerkt. Ook toen waren er vrouwen in het spel.

In 2011 werd familyman Giggs, getrouwd en vader van twee kinderen, ervan beticht een affaire te hebben met Imogen Thomas, een voormalig Miss Wales en Big Brother-ster. De vermeende schuinsmarcheerder beriep zich op een privé-kwestie en slaagde er via de rechter in zijn naam uit de Britse media te houden.

Die hielden het vervolgens op 'een Britse topvoetballer'. Tienduizenden twitteraars hadden daar echter geen boodschap aan. Giggs wenste daarop harde maatregelen tegen de boosdoeners, maar dat was alleen al door massaliteit uiteraard geen haalbare kaart.

Champions League-finale

Ondertussen was Manchester United in voorbereiding op de Champions League-finale tegen Barcelona op Wembley. Dat leidde tot een merkwaardige sfeer op de persconferentie vlak voor dat duel. De vraag van een journalist hoe belangrijk Giggs is voor de ploeg van Alex Ferguson leidde hoorbaar tot onvrede. "Die komt er vrijdag niet in", fluisterde de befaamde manager een persmedewerkster toe.