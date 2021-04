Wekdienst 28/4: Terrassen weer open • Presentatie onderzoek misstanden gymsport

Goedemorgen! Vandaag wordt een deel van de coronamaatregelen versoepeld; de horeca mag de terrassen weer openen en de avondklok wordt geschrapt. Ook wordt een langverwacht onderzoeksrapport over grensoverschrijdend gedrag in de gymsport gepresenteerd.

Het is vandaag prima terrasweer. Op veel plaatsen schijnt de zon volop, vooral in de ochtend is dat het geval. In de middag neemt vanuit het zuiden de bewolking voorzichtig toe, maar het blijft droog. De temperatuur pakt iets hoger uit; in Limburg kan het lokaal zelfs 19 graden worden.