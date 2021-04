'Cateraar moet ook ná corona vrezen voor omzetverlies, maar er zijn ook kansen'

Kantoorpersoneel wil na de coronacrisis niet één, maar twee dagen per week blijven thuiswerken. Dat zegt Rabobank op basis van een enquête onder ruim 1000 Nederlanders in verschillende sectoren. Een extra thuiswerkdag betekent ook minder lunches in bedrijfskantine en rond kantoor. Het kan de cateringsector en broodjeszaken zo'n 400 à 500 miljoen euro omzet schelen, becijfert de bank.

Verdampen doen die honderden miljoenen euro's niet: werkenden zullen dat geld straks ergens anders uitgeven. "Dus in plaats van dat we op kantoor lunchen, halen we het bij de supermarkt om de hoek", zegt analist Sebastiaan Schreijen van de Rabobank. Cateraars bedenken volgen hem manieren om dat omzetverlies te compenseren. "Er liggen kansen, zoals het aanbieden van andere producten of een nieuw concept voor als men wél op kantoor is."

Uit het onderzoek naar thuiswerken blijkt dat kantoormedewerkers wel graag meer naar kantoor gaan dan nu het geval is. "Wanneer mensen het zelf voor het zeggen zouden hebben, zouden zij twee tot drie dagen per week thuiswerken", zegt Schreijen. "En dus niet vijf dagen, wat nu vaak het geval is."

Vrijmibo

Na corona verwachten onderzoekers dat het kantoor als een andere plek wordt gezien, een ruimte waar werknemers vooral voor sociaal contact samengekomen. De lunch verandert mogelijk mee, zegt de analist. "Bij andere meetings hoort ook een ander soort versnapering. Cateraars kunnen daarop inspringen door te bedenken waar werknemers straks behoefte aan hebben. Daar kan je dan omzet uit halen."

Wat betreft de dagen die Nederlanders zullen gaan thuiswerken, verandert er volgens Rabobank weinig. "We werken in vergelijking met andere landen al relatief veel thuis. Net als voor corona, zijn woensdagen en vrijdag favoriet. Je kan je wel afvragen wat dat betekent voor de vrijmibo", aldus Schreijen.

'Frisse neus halen'

Restauranteigenaar Haci Erdogan ziet de uitkomsten van het rapport met lede ogen aan. Hij heeft een zaal bij de Johan Cruijff Arena in Amsterdam-Zuidoost, te midden van grote kantoren waar duizenden mensen werken. "Eén dag thuiswerken snap ik, maar twee dagen is voor mij en andere winkeliers echt slecht."

Voor corona schonk de ondernemer die is gespecialiseerd in de mediterrane keuken, rond lunchtijd een paar honderd kopjes koffie. "Nu zijn het hele andere tijden, niet alleen voor ons maar voor de hele wereld. We kampen met zo'n tachtig procent omzetverlies en daar kunnen we niks aan doen."

Een groot deel van Erdogans klandizie kwam uit de kantoortorens om hem heen. "Mensen wilden een beetje frisse lucht, even naar buiten. En dan een lekker bakje koffie en lunchen. Als je hier rondliep voor corona, zag het er heel anders uit."

Afhalen en bezorging

De analist van Rabobank herkent de geluiden van Erdogan, maar wijst ook op de potentie. "Ondernemers zoals deze kunnen ook inzetten op de mensen die wanneer ze wel naar kantoor komen, ook op een andere manier willen eten en drinken. Die bijvoorbeeld bij hem aan tafel komen vergaderen."

Erdogan zit in de tussentijd niet stil. "We doen aan afhalen en bezorging, dat deden we eerst niet. Nu moeten we wel. Maar ja, natuurlijk lig ik er soms wakker van."