Weer start een liquidatieproces, gebaseerd op onderschepte berichten

De rechtbank op Schiphol - ANP

Terwijl de politie laatst al de vijfde berichtenservice uit de lucht haalde die werd gebruikt door criminelen, dienen er nog steeds rechtszaken met bewijs uit de allereerste 'gekraakte' dienst. Vandaag begint in de rechtbank bij Schiphol de inhoudelijke behandeling van opnieuw een megaproces over liquidaties. De komende maanden staat een groep mannen terecht die verantwoordelijk wordt gehouden voor drie moorden en voorbereidingen voor nog eens twee liquidaties. Berichten van de in 2016 in beslag genomen Ennetcom-server spelen hierbij een essentiële rol. Deze berichten zijn verstuurd met pgp-telefoons, toestellen waarmee criminelen versleuteld met elkaar konden communiceren. Lange tijd bleven ze daarmee buiten het zicht van de politie, tot het lukte om een server met daarop miljoenen berichten in handen te krijgen. Sindsdien zijn tientallen strafzaken gestart. Vergismoord De zaak van vandaag voert onder meer terug naar een dieptepunt in de Amsterdamse onderwereldoorlog, inmiddels zeven jaar geleden. In de zomer van 2014 werd een onschuldige man doodgeschoten. De daders zagen hem aan voor een crimineel die in dezelfde buurt woonde en dezelfde auto had. Voor het eerst maakte Nederland kennis met de term 'vergismoord'.

Quote Jack heeft een grote fout gemaakt, serieus, heel groot. Citaat uit onderschept bericht, volgens OM

Voor de verdachten was al snel duidelijk dat het helemaal mis was gegaan, stelt het Openbaar Ministerie op basis van het onderschepte berichtenverkeer. "Jack heeft een grote fout gemaakt, serieus, heel groot", schreef een van de uitvoerders. Zij zouden op pad zijn gestuurd door een aantal van de mannen die vanaf vandaag terecht staan. De groep werd volgens justitie geleid door de Amsterdamse crimineel Gwenette Martha, tot zijn eigen dood in 2014. Daarvoor mislukten twee aanslagen op zijn leven. Het OM denkt dat Martha de groep op een man heeft afgestuurd die hem zou hebben verraden. De man werd begin 2014 doodgeschoten in Zaandam. "Het is geklaard", zou een verdachte na de moord hebben geschreven. De groep zou daarna ook hebben geprobeerd om een neef van het slachtoffer te vermoorden. Hij vond een peilbaken onder zijn auto, waarmee hij kon worden gevolgd. Vermoord door eigen mensen Lange tijd zat er weinig vooruitgang in de onderzoeken. Pas met de pgp-berichten had de recherche genoeg bewijs in handen. Jaren na de liquidaties kon de politie toch nog verdachten arresteren.

Vanaf vandaag staan negen mannen terecht die een criminele organisatie zouden vormen. Een aantal van hen wordt verdacht van de moord op Alex Gillis in februari 2014, de vergismoord op Stefan Eggermont in juli 2014 en de moord op Massod Amin Hosseini in september 2014. Anderen zouden betrokken zijn geweest bij de voorbereidingen voor twee andere liquidaties. De laatste verdachte werd vorig jaar in Dubai opgepakt.