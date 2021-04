Oranje-handballers maken steeds meer indruk: 'Wordt anders naar je gekeken'

Luc Steins in actie tegen de EK-kwalificatie Slovenië - ANP

Met nog twee wedstrijden te gaan, staan de Nederlandse handbalmannen al met een been op het EK. Het is tekenend voor de opmars van de ploeg, die langzaam bezig is de internationale ladder te beklimmen. "Je merkt dat er meer respect is", zegt hoekspeler Bobby Schagen. Nederland staat door de goede resultaten tegen Slovenië en Polen voorlopig tweede in zijn kwalificatiegroep. De nummers één en twee van de acht groepen en de vier beste nummers drie gaan naar het EK, begin volgend jaar in Hongarije en Slowakije. Donderdagavond kan die tweede plek veiliggesteld worden. Oranje moet dan wel winnen in Turkije en hopen dat Slovenië hetzelfde doet, tegen Polen. "Anders hebben we zondag nog de thuiswedstrijd tegen Polen om het definitief te maken", aldus Schagen.

handbal - NOS

Zelfs als beide wedstrijden in een nederlaag eindigen, lijkt Oranje zeker van kwalificatie als een van de beste nummers drie. "Het kan eigenlijk niet misgaan", weet ook Schagen. Desondanks is de ploeg erop gebrand tweede te worden. Niet alleen omdat het gunstig is voor de loting van het EK, maar het zou ook een verbetering zijn ten opzichte van het vorige EK-kwalificatietoernooi, toen Oranje zich als een van de beste nummers drie plaatste.

Quote Een paar jaar geleden werden we echt helemaal niet serieus genomen. Oranje-international Bobby Schagen

"We willen stapje voor stapje groeien en beter worden", vertelt spelverdeler Luc Steins over de ambitie van het Nederlands team. "We groeien naar de betere ploegen toe en laten zien dat we ook van dat soort ploegen kunnen winnen."

De handballers verzamelden zich maandag op Papendal.

Met EK-ticket zo goed als binnen gaan handbalmannen voor gunstige loting - NOS

Na het debuut op het EK van vorig jaar staat een volgende deelname dus alweer voor de deur. En daarmee groeit langzamerhand ook het internationale aanzien van de mannenploeg. Schagen heeft die ontwikkeling van dichtbij meegemaakt. De aanvoerder van Oranje speelt al ruim tien jaar in Duitsland en heeft al bijna honderd interlands achter zijn naam. "Een paar jaar geleden werden we echt helemaal niet serieus genomen", herinnert de international zich. Dat is nu niet meer zo. Het gelijkspel tegen Slovenië en de overwinning op Polen in de lopende EK-kwalificatiereeks hebben indruk gemaakt. "Dan kom je wel anders terug bij je club. Er wordt anders naar je gekeken." Bekijk hieronder de samenvattingen van EK-kwalificatiewedstrijden tegen Slovenië en Polen: