Na ruim zes maanden weer het terras naar buiten: 'Enorme opluchting'

Ondernemers treffen voorbereidingen voor de heropening van hun terras - NOS

'Een goed begin' en 'hopelijk een opmaat naar meer': zo omschrijven ondernemers in de horecabranche de gedeeltelijke heropening van vandaag. Ruim zes maanden bleven stoelen en tafels onbemand, maar vanaf 12.00 uur mag er weer op de terrassen weer geserveerd worden. "Het is een enorme opluchting dat het weer kan", zegt ondernemer Kyona Kuzelj (28). Samen met haar partner Tim Stessen (31) is ze eigenaar van een hotel en brasserie aan het beroemde Vrijthof in Maastricht. Het liefst had ze gelijk mensen voor het diner ontvangen, maar dat zit er door de beperkte openingstijd tot 18.00 uur niet in. "Dus dat is jammer. Maar alsnog zijn we blij: je moet ergens beginnen." Tot december was alleen het hotel open, maar toen het restaurant ook voor hen dicht moest, sloten de deuren. "Sindsdien doen we klusjes ter voorbereiding op de heropening. De wijnkaart is vernieuwd, alles kreeg een likje verf. En daarnaast sporten, dat hebben mijn verloofde en ik heel veel gedaan."

Naast de heropening van de terrassen, zijn er vanaf vandaag ook andere versoepelingen (bron: Rijksoverheid) De avondklok is om 04.30 uur vervallen

Thuisbezoek van 1 naar 2 personen per dag

Winkelen zonder afspraak, wel maximumaantal bezoekers in winkels

1 dag per week hoger onderwijs

100 in plaats van 50 mensen bij uitvaarten

Theorie-examen voor een rij-, vaar- of vliegbewijs kan weer worden afgelegd

Dat er nu licht aan het einde van de tunnelt gloort, doet Kuzelj en haar team goed. "We komen elke dag met een smile naar het werk. We zetten nu de puntjes op de i, we poetsen veel. Dinsdag doen we nog een proefdiner van de kaart met het team, ook ter afsluiting van deze periode die soms echt niet makkelijk was." Kuzelj verwacht de komende tijd weer te gaan knallen met het voltallige team als waarmee ze de crisis ook in ging. De loonsteun van de overheid hielp daarbij, zegt ze. "Daardoor was het te behappen. Maar wij zijn starters en als je maanden dicht bent, raakt de bodem van je spaarpot wel in zicht. Het is goed dat dit niet nog langer duurt, anders hadden we geld moeten lenen." (Niet) rendabel, wel open Uit onderzoek van vakblad Misset Horeca onder 330 ondernemers blijkt dat 70 procent van de ondernemers denkt dat een heropening met alleen terras niet rendabel is. Die enquête werd overigens afgenomen voordat het tijdslot van 12.00 tot 18.00 uur bekend was.

Kuzelj en haar team - NOS

Kuzelj verwacht dat de heropening haar financieel iets oplevert. "We hebben een groot terras en ook de reserveringen voor het hotel stromen binnen. Bovendien heb ik geleerd slim in te kopen zodat er weinig derving is. Veel ingrediënten komen in meer gerechten voor: dus we serveren de hele menukaart maar dan in zes uur tijd." 'Stukje gastvrijheid' Aan hetzelfde plein in Maastricht zit het Aziatische tapasrestaurant van ondernemer Danny Deng. Ook hij heeft een terras en mag in verband met corona een deel daarvan op het Vrijthof plaatsen. De opening is voor hem niet rendabel, denkt hij. Toch doet hij het. "Ik vind: als je een terras hebt, dan moet je open gaan. Buitenom wat je verdient, gaat het erom dat je open wílt. Ik denk aan de gasten en het stukje gastvrijheid en plezier dat ik hen biedt." Met de heropening van de terrassen zijn extra kosten gemoeid, zegt Deng. Zo moet er een aangepaste menukaart worden gemaakt. Ook zullen de inkomsten niet hetzelfde zijn. "Voor ons restaurant moeten we het meer van het diner hebben. Niet alleen wat betreft de prijs maar ook het feit dat er dan doorgaans iets meer wordt gedronken. Natuurlijk zijn we blij dat de terrassen voor weer open mogen, maar financieel is het niet voldoende." Voordelen van een gedeeltelijke heropening zijn er ook, denkt Deng, die in coronatijd drie nieuwe zaken opende. "We laten hiermee rustig de motor weer draaien. Ook voor het personeel is het weer even erin komen. Dan bieden we na deze periode weer de service van voor corona. Deze opening is ook voor ons een experiment, maar open gaan we." Een klein aantal horecazaken laat de versoepeling van vandaag aan zich voorbij gaan uit piëteit met de zorg, waar de druk nog altijd enorm is. Deze ondernemer in Groningen doet vandaag niets: