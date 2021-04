Na drie maanden einde aan avondklok • Prikuitnodigingen naar mensen uit 1955

Voor de voorlopig laatste keer is om 04.30 uur de avondklok afgelopen. Vanaf vanavond is het weer gewoon toegestaan om tussen 22.00 uur en 04.30 naar buiten te gaan. Het kabinet besloot vorige week de maatregel, die op 23 januari voor het eerst werd ingesteld, niet te verlengen.

Over de avondklok was veel te doen: na de invoering ervan was het een aantal dagen onrustig op meerdere plekken in het land. Verder zette de rechtbank 2,5 week na de invoering een streep door de avondklok, maar die uitspraak werd geschorst. Later werd in hoger beroep geoordeeld dat de avondklok toch was toegestaan.

Het einde van de avondklok is onderdeel van een breder pakket aan versoepelingen. Zo mogen vanaf vandaag ook de winkels open zonder afspraak, gaan de terrassen na een half jaar gesloten te zijn geweest weer beperkt open en is meer bezoek welkom bij uitvaarten. Verder zijn theorie-examens en non-foodmarkten weer toegestaan en gaat het advies voor thuisbezoek van één naar twee bezoekers per dag.