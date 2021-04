'Bereidheid ouders om kinderen te laten testen beperkt' • Einde aan avondklok

Mensen die zijn geboren in 1955 ontvangen vandaag of morgen een uitnodiging voor een vaccinatie tegen het coronavirus. De uitnodiging volgt op de mogelijkheid die de groep sinds vorige week al had om online een vaccinatieafspraak te maken.

Wie in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland of Zeeland woont, kan mogelijk kiezen uit de vaccins van BioNTech/Pfizer en AstraZeneca. Die keuze is een uitzondering. De mogelijkheid is ontstaan doordat huisartsen in deze regio's structureel te veel AstraZeneca kregen geleverd. Er is dus kans dat de huisartsen prikken over hebben. Deze mensen mogen ook wachten tot ze het Pfizer-vaccin kunnen krijgen van de GGD.