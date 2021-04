Belgische terrassen vanaf 8 mei weer open • Ziekenhuizen kampen met personeelstekorten

Burgemeester Penn-te Strake van Maastricht hoopt dat Belgen vanmiddag niet naar de terrassen in haar gemeente komen. "In normale omstandigheden zijn wij gastvrij, maar de situatie is nu anders", zegt ze tegen regionale omroep 1Limburg.

De terrassen in Nederland mogen vanaf 12.00 uur weer open, in België mag dat pas op 8 mei. Penn benadrukt dat de opening vooral bedoeld is voor eigen bezoekers. "We vragen Belgen nog even te wachten met hun bezoek. We doen een beroep op hun solidariteit. Maar verbieden kunnen we het niet." Burgemeester Keulen van de Belgische grensgemeente Lanaken sluit zich aan bij de oproep van Penn.

In Zeeland is juist een ander geluid te horen. Burgemeester Mulder van Hulst maakt zich helemaal geen zorgen over de toestroom van zuiderburen en vindt het prima als ze op het terras komen zitten. "Ze moeten zich wel aan de regels houden, dus van tevoren reserveren en zich laten registreren als ze aan tafel zitten", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Ze zijn welkom, maar niet allemaal tegelijk." Het verschil in standpunt met zijn Maastrichtse collega zit hem in de besmettingsgraad, die in de Limburgse grensregio hoger is dan in de Zeeuwse.