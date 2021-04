Recordwinst in eerste kwartaal voor moederbedrijf Google

Techbedrijven Alphabet en Microsoft blijven ook in de eerste maanden van dit jaar profiteren van het veranderde gedrag van consumenten, adverteerders en werkgevers in de coronapandemie.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft voor het tweede opeenvolgende kwartaal een recordwinst genoteerd. De winst - 17,9 miljard dollar op een omzet van zo'n 55 miljard - in het eerste kwartaal van dit jaar was bijna drie miljard dollar hoger dan de recordwinst in het vierde kwartaal van vorig jaar (15,2 miljard dollar).

De winst van het bedrijf is ruim verdubbeld in vergelijking met het eerste kwartaal van 2020. Het techbedrijf verdiende het meeste aan advertenties via Google. Daarnaast nam het aantal afgenomen clouddiensten met bijna 46 procent toe in vergelijking met een jaar eerder.

Het bedrijf dankt de goede cijfers voor een groot deel aan de coronapandemie. Bedrijven investeren flink in online advertenties, omdat er door consumenten massaal online wordt geshopt. De clouddiensten worden met name afgenomen door werkgevers; bedrijven zetten vanwege het thuiswerken vol in op digitalisering.

Financieel directeur Ruth Porat van Alphabet waarschuwde bij de cijfers wel dat het nog te vroeg is om te zeggen of bijvoorbeeld het veranderde consumentengedrag blijvend is.

Meer vraag naar clouddiensten

Vooralsnog ziet in ieder geval concurrent Microsoft weinig veranderen. In de eerste drie maanden van dit jaar vlakte de vraag naar clouddiensten van het concern niet af. Ook niet nu in bijvoorbeeld een belangrijke markt als de VS steeds meer mensen gevaccineerd zijn. Topman Satya Nadella ziet juist een versnelling van de digitaliseringstrend bij bedrijven.

De omzet van de clouddiensten is nu goed voor ruim een derde van de omzet van Microsoft. De totale omzet van de Windows-maker groeide met 19 procent tot 41,7 miljard dollar.

Ook alle andere bedrijfsonderdelen, zoals de productiviteitssoftware, zakelijk sociaal netwerk LinkedIn, de gamestak Xbox en besturingssysteem Windows, leverden meer op. De verkoop van hardware, zoals Microsofts Surface laptops en tablets en de Xbox-spelcomputers, werden daarbij nog gehinderd door het wereldwijde tekort aan chips.

Onder de streep hield Microsoft 15,5 miljard dollar over. Een jaar eerder was de nettowinst 10,7 miljard dollar.