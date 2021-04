Franse regering veroordeelt oud-generaals die waarschuwen voor burgeroorlog

De Franse regering heeft een open brief veroordeeld die is opgesteld door 25 gepensioneerde generaals. In de brief, die ook is ondertekend door ruim duizend actieve militairen, waarschuwen de oud-generaals dat Frankrijk afstevent op een burgeroorlog als het niet actiever handelt tegen religieus extremisme.

Volgens hen verdelen "fanatieke partizanen" gemeenschappen en krijgen islamisten steeds meer invloed. "Frankrijk is in gevaar", schrijven de ondertekenaars. Ze ageren daarnaast tegen de "horden uit de banlieues".

De open brief is gericht aan president Macron en werd vorige week gepubliceerd in het rechts-conservatieve tijdschrift Valeurs actuelles. De Franse rechts-populistische politica Marine Le Pen, die volgend jaar meedoet aan de presidentsverkiezingen, sprak haar steun uit voor de briefschrijvers.

Minister van Strijdkrachten Parly noemt de brief op Twitter "onverantwoordelijk" en sluit niet uit dat de militairen die de brief steunen, gestraft zullen worden. Zij hebben zich volgens de minister niet zoals in de wet staat omschreven neutraal en loyaal opgesteld over politieke zaken.

Ze benadrukte verder dat een "immense meerderheid" van de militairen de brief niet heeft ondertekend en dat de gepensioneerde generaals "geen enkele functie meer hebben in onze legers en enkel zichzelf vertegenwoordigen".