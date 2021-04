Looptrainer en duizendpoot Cees Koppelaar (81) overleden

Voormalig hockey- en atletiekcoach Cees Koppelaar is op 81-jarige leeftijd overleden. Koppelaar was ook looptrainer van grote sporters als Johan Cruijff, Marco van Basten en Teun de Nooijer. Hij overleed afgelopen maandag in zijn woonplaats Akersloot.

Als atleet behaalde Koppelaar in de jaren zestig de nationale ploeg als lid op de 800 meter en de 4x400 meter. In het trainersvak maakte Koppelaar pas echt naam. Na een periode als atletiekcoach werd Koppelaar aanbevolen bij Ajax-coach Rinus Michels.

In Amsterdam werd Koppelaar al snel geliefd en bracht hij het gouden Ajax van onder anderen Johan Cruijff, Sjaak Swart en Piet Keizer de technieken van het hardlopen bij. Daarnaast was hij ook in dienst bij de atletiekunie als bondscoach van de middenafstandlopers.