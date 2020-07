Badloe, Plat en Plak ontmoeten elkaar online in YouTube-serie Chathletes

Wat gebeurt er als je een topsporter laat inbellen voor een spontaan videogesprek met twee andere topsporters? Zonder kennis vooraf of een uitgeschreven script. Het is even ongemakkelijk, maar daarna leren ze elkaar echt kennen.

In aflevering drie van de YouTube-serie Chathletes zien we volleybalster Celeste Plak, para-triatleet Jetze Plat en windsurfer Kiran Badloe. De sporters praten onder andere over de prestaties waar ze het meest trots op zijn.