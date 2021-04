Opluchting bij judoka Van Dijke, ongeloof bij Polling: 'Had het echt niet verwacht'

"Opluchting, erkenning, blijheid, alles in één. Het was de langste dag uit mijn leven", reageerde Van Dijke even later.

Stijf van de spanning zat judoka Sanne van Dijke op Koningsdag op haar kamer op Papendal, te wachten op een telefoontje van de selectiecommissie met nieuws over de definitieve verdeling van de olympische tickets. Toen ze uiteindelijk gebeld werd met goed nieuws, was de ontlading enorm.

Van Dijke was de laatste maanden in een hevige strijd verwikkeld met Kim Polling om het enige olympische startbewijs in de klasse tot 70 kilogram. De selectiecommissie keek daarbij naar de prestaties in de afgelopen drie jaar en oordeelde dat het verschil tussen de twee wereldtoppers - Polling is de nummer drie van de wereld, Van Dijke de nummer vier - miniem was.

Daarom werd gekeken naar de prestaties tijdens de laatste drie grote toernooien van dit jaar: de masters in Doha, de grandslam in Tel Aviv en de EK. Uiteindelijk besloot de commissie, ook na gesprekken met olympische judocoaches, dat Van Dijke daarbij licht in het voordeel was. De 25-jarige judoka veroverde twee weken geleden de Europese titel.

Polling verloor daar de halve finale en meldde zich met een elleboogblessure af voor de strijd om het brons. In 2018 kampte Polling met een hernia en vorig jaar werd ze nog geopereerd aan haar knie.

'Goede tactiek'

"In het begin was het jagen op haar, op een gegeven moment ben ik meer op gelijke voet gekomen. Ik ben nooit voldaan geweest, want je weet dat alles tot de laatste seconde telt. Pas na het EK heb ik pas alles losgelaten", kijkt Van Dijke terug op de tweestrijd met Polling, die wat haar betreft geen tweestrijd was.

"Ik ben gewoon met mezelf bezig geweest. Ik heb geen invloed op wat Kim doet, alleen op wat ikzelf doe. Daar heb ik me altijd op gefocust, en dat heeft tot dit geleid. Dat was denk ik dus uiteindelijk de goede tactiek", aldus een lachende Van Dijke.