Koningsdag soms 'echt veel te druk', op verschillende plekken politie-acties

Een overzicht van de drukte in de steden, te beginnen in Amsterdam:

Vanavond heeft de mobiele eenheid ingegrepen in de Westerstraat in de Jordaan, waar honderden feestvierders zich niet hielden aan de coronaregels en agressief waren tegen handhavers.

Ook Amsterdam deed zo'n oproep, maar die was minder effectief. Het was op meerdere plekken in de stad te druk. "Mensen uit alle delen van het land waren naar Amsterdam gereisd, ondanks de dringende oproep dit niet te doen", zegt de gemeente.

Utrecht was een van de steden die een oproep deden niet meer naar de stad te komen. "Het was te druk, maar beheersbaar", zegt een woordvoerder van de gemeente. "Onze oproep rond 15.00 uur om niet meer naar binnenstad te komen om meer toestroom te vermijden, lijkt geslaagd."

In een aantal steden hebben gemeenten maatregelen genomen. Zo werden enkele parken en gebieden gesloten of ontruimd en riepen Amsterdam en Utrecht op niet meer naar de stad te komen. In de niet-stedelijke gebieden was het overwegend rustig.

De tweede Koningsdag in lockdown is veel drukker verlopen dan die van vorig jaar. "Op verschillende plekken was het echt veel te druk", zei de voorzitter van het Veiligheidsberaad, burgemeester Bruls van Nijmegen.

Zo druk is het in het land met Koningsdag - NOS

Zowel in Amsterdam als in Haarlem werd de verkoop van alcohol aangepakt. De burgemeesters van beide steden vroegen horeca-ondernemers geen alcohol meer te schenken. In Haarlem werd ook supermarkten gevraagd te stoppen met de verkoop van alcoholhoudende dranken. In Breda werd een noodverordening afgekondigd voor verschillende gebieden in de stad. Ook hier moesten alle horeca, slijterijen en supermarkten hun deuren sluiten.

In Haarlem was het rond 19.30 uur nog steeds druk. Het Spaarne werd aan het eind van de middag schoongeveegd door de politie en handhavers. "Dat is goed verlopen en daarbij zijn geen ongeregeldheden gemeld", aldus de gemeente. De politie is nu nog aanwezig op een paar drukke plekken.

"De avond is nog jong, maar op deze Koningsdag 2021 geldt de avondklok. Dus we verwachten dat het straks rustiger wordt in de openbare ruimte", aldus Bruls. Het is de laatste keer dat de avondklok om 22.00 uur in gaat. Morgen wordt deze coronamaatregel losgelaten.

Geen excessen

Ook in Breda, Tilburg, Groningen en Maastricht werden parken gesloten vanwege te grote drukte. In Den Haag was het volgens de gemeente ook druk op sommige plekken in de stad en aan kust, maar waren er "geen excessen". Ook Rotterdam noemde de situatie ondanks drukte op verschillende plekken in de stad beheersbaar.

Eindhoven, de stad die vandaag bezoek kreeg van de koning en zijn gezin, kijkt terug op een "rustige, beheersbare" dag. Aan het eind van de middag nam de drukte in het park toe, maar de politie vond het niet nodig om in te grijpen.

Wel kwam de politie vanavond in actie op een illegaal feest op het Ketelhuisplein. Daarbij waren 400 man aanwezig en een dj. De feestgangers zijn volgens de politie rustig vertrokken.