Wandelaars over de alternatieve Vierdaagse: 'Je mist de sfeer'

Omdat de Nijmeegse Vierdaagse vanwege het coronavirus werd afgelast, trokken de afgelopen dagen duizenden mensen hun wandelschoenen aan voor de alternatieve Vierdaagse. Wandelaars liepen vaak in hun eigen omgeving vier dagen lang 10, 20, 30, 40 of 50 kilometer per dag.

Vanmorgen om iets voor half twaalf finishte Pim. Collega's haalden hem, mét gladiolen, binnen. "Dat was heel leuk. Maar de finish op de Via Gladiola is en blijft uniek. Die is niet na te bootsen."

De 26-jarige Pim Brouwers uit Rijen was een van hen. Hij legde, vanuit zijn huis, 30 kilometer per dag af in zijn rolstoel. Hij deed drie keer eerder mee aan de Nijmeegse Vierdaagse; twee keer reed hij de 50 kilometer en een keer de 55.

Meestal staat langs de route veel publiek om de lopers aan te moedigen. "Ze helpen je erdoorheen als je het zwaar hebt. Dat was nu niet. Ik ben wel gewend om alleen te rollen, maar je mist de sfeer. En hoe gek het ook klinkt: ik miste de Zevenheuvelenweg. Die is echt niet altijd fijn. Met mijn rolstoel zeker niet. Maar die mis je gewoon."

De 77-jarige Eric Tappen uit Maarn deed al twintig keer mee aan de Nijmeegse Vierdaagse. Deze week liep hij met een groepje in de buurt van zijn huis de alternatieve versie. Hij legde elke dag zo'n 20 kilometer af.

"Het is natuurlijk leuk dat je met elkaar wandelt, maar de sfeer in Nijmegen is zo anders. Er is veel applaus. Het is niet te vergelijken."

Tappen liep verschillende routes. "We hadden de dag van Scherpenzeel, de dag van Leersum, die van Driebergen en vandaag de dag van Leusden. Waar we wonen is het erg heuvelachtig. Ook liepen we vaak in mul zand. Dat heb je in Nijmegen niet."

Nog eens meedoen aan een alternatieve Vierdaagse ziet Eric wel zitten. De Nijmeegse Vierdaagse is verleden tijd. "De honderdste Nijmeegse Vierdaagse was mijn twintigste. Toen had ik het wel gezien."

RTV Utrecht sprak uitgebreid met Eric.