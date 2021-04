Chelsea dringt aan met Ziyech in de ploeg, stand nog gelijk tegen Real Madrid

Real Madrid werd groepswinnaar in een poule met Borussia Mönchengladbach, Sjachtar Donetsk en Internazionale. In de achtste finales waren de Madrilenen te sterk voor het Italiaanse Atalanta en in de kwartfinales schakelden ze Liverpool uit.

Chelsea werd eveneens groepswinnaar. De Engelsen zaten in een poule met verder Sevilla, FK Krasnodar en Stade Rennes. In de achtste finales schakelde Chelsea Atlético Madrid uit, een ronde later waren de Londenaren over twee duels te sterk voor FC Porto.